Maria do Rosário diz que foi hostilizada e faz BO na Câmara

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) está neste momento na Polícia Legislativa prestando queixa contra uma mulher que teria a hostilizado dentro da Câmara. A informação é da coluna Congresso em Foco, do Uol.

Segundo as primeiras informações colhidas no local, uma mulher começou a hostilizar a deputada enquanto ela gravava um vídeo. Seguidamente, homens também teriam participado do ato.

“Acabei de receber a informação que a colega Maria do Rosário foi hostilizada dentro da Câmara dos Deputados por um grupo de pessoas que seria ligado ao PSL e outro parlamentar do mesmo partido. Estamos indo no DEPOL acompanhar o registro de ocorrência da parlamentar”, informou a líder da Minoria na Câmara, a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ).

Segundo Feghali, suposta a agressão foi promovida e filmada por pessoas acompanhadas do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ). “Marielle. Rosário foi cercada, empurrada e insultada, enquanto os agressores a filmavam”, denunciou.

Acabei de receber a informação que a colega @mariadorosario foi hostilizada dentro da @camaradeputados por um grupo de pessoas que seria ligado ao PSL e outro parlamentar do mesmo partido. Estamos indo no DEPOL acompanhar o registro de ocorrência da parlamentar. — Jandira Feghali (@jandira_feghali) November 20, 2019

Rosário participou na tarde desta quarta-feira (20) do ato promovido contra o episódio racista cometido pelo deputado Coronel Tadeu (PSL-SP), que quebrou quadro sobre genocídio negro. Durante a manifestação, um assessor da liderança do PSL provocou os presentes gritando palavras de ordem sobre a Polícia Militar