'Maria dos Jacarés': mulher que atraia animais com berrante morre após acidente

Conhecida como "Maria dos Jacarés", Eurides Fátima Macena de Barros morreu neste sábado (31), aos 68 anos, após sofrer um acidente doméstico na casa os filhos em Miranda, no interior do Mato Grosso do Sul. As informações são do G1.

Após a fatalidade, a idosa começou a reclamar de dores e foi levada ao hospital. No centro cirúrgico, os médicos encontraram uma hemorragia interna. Ela morreu durante a cirurgia.

A comerciante era conhecida por chamar jacarés com um berrante e nomeá-los com nomes de jogadores de futebol. As feras se aproximavam de sua casa e de seu bar, que se transformou em ponto turístico da região.

As dezenas de predadores que ficavam no quintal eram tratados como "companheiros". Ela alimentava, fazia carinho e conversava com os animais.

A "Maria dos jacarés" começou a cuidar dos bichos ainda na década de 1970 e quem seguia o trajeto de Miranda à Corumbá (MS) tinha como "parada obrigatória" o bar da comerciante para vê-la chamar os bichos ao som do berrante.