Maria Eduarda? Entenda o novo meme que conquistou o Twitter

Aqueles que madrugaram no Twitter ou acordaram nas primeiras horas desta terça-feira (7) se assustaram ao encontrar um nome, no mínimo muito específico, entre os assuntos mais tuitados na rede social na última noite: Maria Eduarda – já são mais de 12.500 publicações a respeito do assunto. À primeira vista, quase não resta dúvidas de que isso só poderia se tratar de um novo meme ou brincadeira a agitar os usuários da rede social.

E, no fim das contas, "Maria Eduarda" é exatamente sobre uma história engraçada contada por um motorista de aplicativo à namorada – a Maria Eduarda – através de áudios no WhatsApp e, como todos os outros contos divertidos desse mundo perdido que é a internet, a história teria vazado (ou sido vazada, se planejada) e caiu no gosto dos usuários da rede.

Entenda agora:

Motorista de aplicativo, Matheus, como a namorada o identifica na conversa no WhatsApp (ou 'vidoca', como o nome dele está salvo no celular dela), conta à Maria Eduarda que, durante a viagem de um passageiro, olhou para o banco de trás e viu apenas a mala levada pelo homem. "Maria Eduarda (silêncio)... Meu Deus (silêncio)... Quê isso... Maria Eduarda, o passageiro sumiu do carro. Meu Deus, o que aconteceu aqui, Senhor? Maria Eduarda, a mala do meu passageiro está no carro e ele sumiu. Maria Eduarda, quê isso, cara, cadê o homem?", questiona com o tom de voz bastante assustado, tentando entender o que poderia ter acontecido.

A namorada – a já conhecida Maria Eduarda – escreve para ele que está preocupada e pede que ele explique melhor a situação. Alguns segundos depois, Matheus envia um novo áudio para ela no WhatsApp e conta o que realmente aconteceu após esclarecer o mal-entendido. No fim das contas, ele tinha esperado o passageiro colocar a mala no carro e arrancou sem que o passageiro entrasse antes.

"Maria Eduarda, eu liguei para o homem agora, ele falou 'eu botei a mala no carro e você andou com o carro, você me deixou na rua'. E eu só vi agora. Cara, como eu fiz isso? Eu juro que eu vi ele entrando no carro. Maria Eduarda, eu não tô acreditando nisso. Meu Deus, você não tem noção, passei mal. Eu olhei para trás e só vi a mala, eu pensei 'cadê o homem, Meu Deus?'. O caso teria acontecido no Rio de Janeiro, isto pois o motorista de aplicativo relata à namorada que 'a mala tinha embarcado' em Madureira e que ele já estava na Barra da Tijuca quando descobriu que havia esquecido o passageiro.