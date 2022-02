Maria recebe apoio da autora de Amor de Mãe e deve entrar no elenco de Justiça 2

Após a desclassificação do BBB22, recebeu um importante apoio. A baiana Manuela Dias, autora de Amor de Mãe (2019), entrou em contato com a atriz para dar uma força e acalmá-la, segundo o site Notícias da TV. A autora também declarou que pretende colocá-la no elenco de Justiça 2.

Manuela Dias já teria, inclusive, procurado José Luiz Villamarim para conversar sobre o assunto. O novo diretor de Dramaturgia da Globo foi bem simpático à ideia da autora de escalar a ex-BBB. A previsão é que a nova temporada da série estreie no segundo semestre deste ano.

Villamarim foi o diretor artístico de Amor de Mãe, novela que revelou Maria na dramaturgia. Ele foi o responsável pela escalação da atriz.