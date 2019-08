Mariah Carey responde declaração de Anitta: 'Orgulho de você'

A cantora estadunidense Mariah Carey, 49 anos, deixou a funkeira Anitta, 26, ainda mais feliz depois de segui-la no Instagram. A americana viu a publicação que a brasileira fez na rede social e respondeu nos comentários.

"Anitta, eu nem sei o que dizer! Obrigada por sua admiração pela minha música. Estou tão orgulhosa de você por fazer seus sonhos se tornarem realidade! Espero te conhecer em breve, talvez até no Brasil - um dos meus lugares favoritos no mundo!", escreveu Mariah.

Nos stories, Anitta mostrou capturas de tela de uma conversa em grupo com a família. Todos estavam surpresos com a resposta e ansiosos por um encontro entre as duas.

"Eu só não chorei ainda porque eu tenho um show para fazer e quero arrasar", disse a funkeira. "Porque se eu entrar em toda a vibe de pensamentos que esse comentário da Mariah está fazendo na minha cabeça, eu não vou conseguir nem fazer o show direito", completou. "Estou aguardando o show acabar para eu desabar em lágrimas."

Em uma postagem feita no último sábado (17), a brasileira comemorou o fato de Mariah 'saber da sua existência'. Anitta contou que sempre foi 'fã de carteirinha' da cantora americana e contou como ela e a família compravam e compartilhavam CDs de Mariah antigamente.

“Meu tio costumava nos presentear em todo o Natal com um CD da Mariah Carey porque nós não tínhamos dinheiro para comprar naquela época. Então, esse disco costumava passar uma semana em cada uma das casas. Quando recebi dinheiro, comprei dois de cada CD para que pudéssemos ouvir o quanto quiséssemos”, relembrou Anitta.

No texto em que aparece o cãozinho em frente à coleção de discos de Mariah, Anitta segue o relato, em inglês, no Instagram (veja abaixo). “Quando ela (Mariah) veio ao Brasil, não tínhamos dinheiro para ver. Eu lembro de ouvir o show dela no rádio e chorar porque não estava lá”, afirma.

Anitta também conta que faz aniversário dois dias depois de Mariah Carey: “Às vezes, nós aproveitamos para comemorar o aniversário dela com o meu”.

A brasileira conclui garantindo que não pretendia, com o texto longo no Instagram, promover um encontro com Mariah. “Eu não estou tentando um feito, um encontro. Eu só estou compartilhando como a vida é louca. Eu cresci com ela no meu coração todos os dias como minha inspiração de muito longe e agora ela sabe quem eu sou”, escreveu Anitta.