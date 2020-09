Mariana Godoy: meu marido era padre e se casou virgem aos 37 anos

A apresentadora Mariana Godoy compartilhou detalhes da sua relação com Dalcides do Carmo Biscalquin, com quem casou em 2004, no programa ‘Melhor Agora’ desta segunda-feira (28). Em uma conversa com Bianca Petrillo em uma parte do programa que os convidadose respondem perguntas picantes, Marina revelou que foi a primeira pessoa com quem o marido, que era padre, fez sexo. “Meu marido era virgem e ficou virgem até os 37 anos, que foi quando a gente se casou”, revelou.

Mariana e Dalcides se conheceram através de um amigo em comum, que trabalhava com Dalcides na emissora de TV católica Canção Nova. Os dois se conheceram em setembro de 2004, e Dalcides largou a batina para casar com a apresentadora da Band em dezembro daquele ano.

“Meu marido era padre e largou a batina para casar comigo. A gente era muito amigo e, na verdade, a nossa relação era tão intensa, tão verdadeira e tão honesta, que o que menos teve foi sedução. Isso veio depois, até porque ele não se permitia mesmo. Meu marido era virgem e ficou virgem até os 37 anos, que foi quando a gente se casou. E eu tinha 35 anos. Ai meu Deus, ele vai me matar!”, finalizou a apresentadora, rindo.

Edu Gudes e a sertaneja Paula Mattos respondeu à apresentadora se eles também já foram a primeira pessoa de alguém. “Sim. Na época da escola”, disse Edu. “Sim, mas não posso revelar os nomes”, disse Paula

Batina e casamento

A história dos dois começou quando ele assistiu na TV uma matéria feita por Mariana com meninos de rua e depois buscou contato com a jornalista. "Eu me encantei com ela, que estava muito indignada com aquela situação. Eu só a conhecia pela TV, Mas disse: "Mariana, eu me impressionei, seu coração é um coração muito bonito", lembra, citando que conseguiu contato com ela.

Os dois passaram a manter certo contato e se tornaram amigos. Ao longo do tempo, a relação se tornou de amor. Ele conta que Mariana teve a iniciativa e talvez se isso não tivesse acontecido não estariam juntos. "Eu ia segurar a onda, não ia dizer. Quem teve a coragem de dizer foi ela, que chegou pra mim e disse: 'Eu estou gostando de você'. E daí eu falei: 'Tenho de parar por aqui, vamos dar um tempo'. E fiquei meses sem ver a Mariana", diz.

Dalcides então se preparou para viajar e passar alguns meses em Portugal. Foi quando a história dos dois mudou. "Ela então disse: 'se você achar que a gente deve construir alguma coisa juntos, me liga de lá e eu vou te esperar no aeroporto'".

O padre viajou para Portugal e ao chegar em um shopping viu um telejornal brasileiro sendo exibido. "Ela estava apresentando o jornal naquele sábado, de plantão. Aquilo me marcou", diz, afirmando que viu o episódio como um sinal.

Ele então ligou para Mariana de um orelhão e ela atendeu. "E eu disse: 'da minha parte acho que podemos construir algo juntos'", relembra. Depois disso, Delcides abandonou a batina e os dois passaram a viver a relação.