Mariana Godoy sobre casar com ex-padre: 'Nem aí pra família tradicional'

A jornalista Mariana Godoy, 50 anos, já foi um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira, no comando de jornais como o Bom Dia São Paulo e Bom Dia Brasil, da Globo/TV Bahia. Em 2014, depois de mais de 20 anos de emissora, três deles no canal a cabo GloboNews, ela decidiu que era hora de mudar. Pediu demissão e assinou com a RedeTV!, onde se tornou um dos destaques da programação com seu Mariana Godoy Entrevista.

Mariana ilustra um especial do site Uol nesta semana e falou sobre sua trajetória na TV, marcada por, nas palavras dela, seu estilo "pé na porta" e também sobre a vida pessoal. "Não tenho arrependimentos. Acho que esse é um dos segredos para a pele boa. Não faço nada muito no emocional, no impulso, costumo pensar. Às vezes faço coisas que não gosto, porque precisa, mas não faço nada que não deva. Nada que me agrida", desabafou a jornalista ao Uol.

Ela acredita ter conquistado seu espaço na televisão, que, ressalta, não costuma ser nada gentil com as mulheres, impedindo que envelheçam diante das câmeras ou colocando-as em segundo plano.

"Mulher não fica velha à frente dos programas. A TV brasileira trata muito mal as mulheres que envelhecem na frente das câmeras, vai tirando devagarzinho. A gente teve o Sérgio Chapelin grisalho à frente do Jornal Nacional, o Cid Moreira com cabelo completamente branco. Agora você não viu a Lilian Witte Fibe envelhecer no ar, nem a Ana Paula Padrão no jornalismo. É impressionante."

Casamento com ex-padre

Ela falou ainda sobre o casamento com Dalcides Biscalquin, ex-padre que abdicou da batina para viver ao seu lado. Ele dá de ombros para as críticas da comunidade católica da mesma maneira que ri dos memes e ataques que recebe de todos os lados do espectro político por suas entrevistas.

Dalcides Biscalquin era padre e pediu a permissão de Bento 16 para se casar com a jornalista

(Foto: Reprodução/Instagram)

Casados há 15 anos, eles se conheceram quando ele ainda era padre e apresentador de um programa na emissora católica Canção Nova. Os dois se apaixonaram e ele abandou a batina para ficar com ela - uma história que a própria jornalista compara à série Pássaros Feridos, filme de drama americano.

"Ele era amigo de um amigo meu, que nos apresentou. Eu dei algumas dicas pro programa que eles tinham. A gente ficou muito próximo. Um belo dia... A única coisa que falei foi: 'Olha, eu vou te beijar'. Ele sumiu! Ficou uns meses [sumido], tinha vários trabalhos pra fazer em Portugal. Quando voltou, Quando voltou, decidiu que queria pedir a dispensa [da Igreja]. Pediu em setembro e a gente se casou em dezembro", conta na reportagem especial.

Mariana diz que nunca ouviu nenhum comentário condenando o fato de o marido ter deixado o sacerdócio para ficar com ela. Mas sabe que Dalcides ouviu críticas da comunidade religiosa: "Vida que segue. Tá cheio de padre por aí. Esse resolveu casar, tchau! Get over! Supera. Eu não ligo para o que as pessoas falam, você não consegue ter uma vida completa, se ficar o tempo inteiro prestando atenção no que os outros estão falando. 'Ah, a família tradicional católica'. Não estou nem aí!".