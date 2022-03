Marido critica exclusão de Tiago Abravanel da vinheta do BBB22

Fernando Poli, o marido de Tiago Abravanel, usou os stories do Instagram para criticar a remoção do ex-brother da vinheta de abertura do programa. Tiago desistiu de participar do BBB 22 no último domingo, 27, e foi retirado da vinheta nesta terça-feira, 1º.



Tiraram o Tiago! Ai, Globo", disse Fernando enquanto filmava a abertura do dia da eliminação. "Sem palavras, Globo", escreveu, usando emojis de vômito logo em seguida.



Nas redes sociais, internautas também questionaram e criticaram a decisão da emissora. No ano passado, Lucas Penteado também desistiu de participar do Big Brother Brasil, mas continuou aparecendo na abertura do programa. Até mesmo Maria, participante expulsa por agressão este ano, não foi excluída.



O ex-BBB Victor Hugo cogitou sobre uma possível substituição de Tiago. Ele relembrou Bambam, participante do BBB 13, e Dilson, do BBB 3, que desistiram do programa e foram retirados da abertura por serem substituídos por outros participantes.



Porém, outros internautas defenderam a decisão da Globo e apontaram que a exclusão do ator pode ter sido feita apenas por questões contratuais.