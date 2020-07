Marido da engenheira que atacou fiscal no Rio recebe auxílio emergencial

A engenheira química Nívea Valle del Maestro, mulher que aparece atacando verbalmente um fiscal da Vigilância Sanitária durante reportagem do Fantástico deste domingo (5) é sócia de uma empresa que presta serviços de engenharia com capital social de R$ 94 mil.

Acontece que seu marido, Leonardo Santos Neves Barros, que aparece ao lado dela nas imagens que viralizaram na web, recebeu ao menos uma parcela do auxílio emergencial do governo, criado nesta pandemia para socorrer trabalhadores desempregados e de baixa-renda.

Pelas normas do programa, então, ele não poderia ter tido acesso ao valor de R$ 600. Uma das regras diz que o beneficiário pelo auxílio não pode ter renda familiar superior a três salários mínimos. Ou seja, R$ 3.135.

Durante a abordagem do fiscal da Vigilância Sanitária, o próprio bacharel em engenharia civil releva seu nome completo e o número do seu CPF. Basta buscar o número do documento no site da Caixa Econômica Federal para encontrar a informação de que ele é beneficiário do programa.

A empresa no nome de Nívea, que ainda tem especialização em administração de empresas, é a AC Engenharia e Consultoria EIRELI, localizada na Barra da Tijuca, bairro nobre do Rio de Janeiro.

Além disso, Nívea era funcionária de uma empresa privada do setor de energia. Nesta segunda-feira (6), porém, ela foi demitida pois “seu comportamento não condiz com as normas da empresa”, segundo nota divulgada.