Marido de Carlinhos Maia confessa crise em casamento: 'Não quero ser um peso'

Lucas Guimarães afirmou que seu casamento de quase três anos com o humorista Carlinhos Maia passa por uma crise. O influenciador confessou que o estremecimento da relação não é por traição nem por falta de amor, mas apenas uma fase nova na vida do casal: "Sempre apoiei Carlinhos e ele também me apoia, mas não quero ser um peso na vida dele”.

"Carlinhos estava acostumado a sempre chegar em casa, e eu estar lá esperando ele. Agora não estou, porque vivo em São Paulo. Mas isso é uma fase, vai passar, são só seis meses e o amor continua o mesmo. Amo ele da mesma forma e ele me ama da mesma forma", disse Lucas, em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles.

O influenciador explicou que se mudou de Alagoas, onde morava com o marido, para estudar teatro em São Paulo. Disse ainda que a crise na relação se deve à distância, já que Carlinhos não veio para capital paulista.

"Estou em São Paulo, fazendo curso do Wolf Maia. Existem os sonhos do casal e existem os sonhos de cada um. Sempre apoiei Carlinhos e ele também me apoia, mas não quero ser um peso na vida dele. Quero que ele tenha admiração por mim também. Preciso tirar meu DRT para fazer meus filmes, minhas novelas", contou Lucas.

Leo Dias afirmou que a crise teria outro motivo. Carlinhos não estaria satisfeito com Lucas com Lucas vivendo com um casal e saindo com pessoas solteiras e curtindo festas do grupo teatral.

"Esse casal é nosso amigo, eles foram nossos padrinhos de casamento. Está tudo certo, não tem traição, mentira, nada disso. Jogamos muito limpo um com o outro. Vai passar e o amor segue o mesmo.”