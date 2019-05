Marido de Carol Bittencourt será indiciado por homicídio culposo

O empresário Jorge Sestini, marido de Caroline Bittencourt, será indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, segundo a Polícia Civil. A modelo morreu depois de cair de uma lancha que atingiu o litoral norte de São Paulo no último dia 28.

Para o delegado Vanderlei Pagliarini, que investiga o caso, Jorge teve um comportamento negligente ao sair para navegar com a mulher naquele dia. Segundo o G1, ele resolveu indiciar o empresário depois de ouvir depoimento do dono da marina de onde partiu a embarcação do casal. Também foi ouvido o marinheiro que resgatou Jorge. Segundo o inquérito, mesmo advertido sobre o mau tempo, Jorge resolveu seguir com os planos.

(Foto: Divulgação)

Lenildo de Oliveira, dono da Lemar Garagem Naútica, disse em depoimento que foi feito um alerta a Jorge. Na sexta (26), Oliveira contou que avisou a Jorge para que ficasse atento às mudanças do clima na região. A conversa foi antes do casal partir da marina, em São Sebastião, para Ilhabela, onde ficariam o final de semana.

No domingo, dia do acidente, o dono da marina contou que recebeu alertas das condições de tempo e reencaminhou para os clientes da marina, incluindo Jorge. Ele recebeu uma mensagem de áudio do cliente às 15h44, quando ele agradeceu pelo aviso e afirmou que já estava no canal entre São Sebastião e Ilhabela, onde veria chegar às 17h30 - o vendaval atingiu a região por volta das 17h.

Preocupado, Oliveira conta que tentou novo contato afirmando que se a embarcação ainda estivesse no canal Jorge desistisse da travessia, deixando para o dia seguinte, já que o tempo havia piorado muito. A mensagem foi enviada às 17h15.

O delegado acredita que há elementos para o indiciamento do empresário. "Sabedor do mau tempo que assolava naquele momento a região, especialmente para quem se encontrava a bordo de embarcações de pequeno porte, expressamente advertido a esse respeito, resolveu por lançar-se ao mar, não providenciando ao menos que a vítima utilizasse um colete salva-vidas, como lhe competia, negligência indiscutível que remete aos fundamentos dos delitos culposos", diz no inquérito.

O pedido de indiciamento foi enviado para a polícia de São Paulo, que vai intimar Sestini para prestar depoimento. Nessa ocasião, ele deve ser formalmente indiciado. A Marinha também apura em inquérito o acidente.

A família do empresário preferiu não comentar o caso. Jorge, se condenado, pode ficar de 1 a 3 anos preso.

Missa

Nesta segunda, amigos e familiares da modelo se reuniram para a missa de sétimo dia da morte de Carol, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo. "A gente tem que aceitar. A Carol foi embora na melhor fase da vida dela. Estava muito feliz, queria ter um filho com o Jorge...", afirmou a apresentadora Isabella Fiorentino, amiga há anos de Carol, para a Revista Quem. A apresentadora disse que é importante ajudar nesse momento Isabelle, filha de 17 anos de Carol. "Ela está dilacerada. É um momento muito duro", completou Adriane Galisteu.

Galisteu falou da amiga."Ela tinha acabado de casar, tinha uma família espetacular. Essa foi a chance dos amigos estarem ao lado da família. Vou lembrar dela com alegria, simpática, que só fazia o bem."

Ticiane Pinheiro também compareceu. "Conheço a Carol há mais de dez anos. Essa foi uma das missas mais difíceis que eu já vim. Sentimos a dor por não poder vê-la mais e pela família que não terá mais a Carol por perto."

Acidente e morte

O corpo da modelo foi achado na segunda (28) por uma embarcação civil que ajudava nas buscas. Ela estava desaparecida desde o dia o anterior. A embarcação foi achada por volta de meio-dia da segunda, perto da praia do Massaguaçu. O corpo de Carol apareceu horas depois.

A filha de Carol, Isabelle, contou que o vento jogou a modelo e os dois cachorros na água. O marido tentou resgatar a modelo, mas Carol não teria aguentado continuar nadando no mar revolto e acabou sumindo.

“Ambos ficaram à deriva e, mesmo com todos os esforços conjuntos possíveis, Caroline não aguentou mais manter-se nadando e se afogou. Jorge, após de nadar por cerca de três horas foi resgatado, já tarde da noite, por um barco que passava no local”, explica.

A filha ainda agradece o apoio que tem recebido. “Agradecemos todas as mensagens de conforto recebidas até agora. Elas só mostram o quanto Caroline era querida por todos, com sua luz, bondade e alegria. Devemos sempre lembrá-la com alegria, amor e, claro, muita saudade”, postou.