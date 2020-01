O nutricionista Daniel Cady, marido da cantora Ivete Sangalo, resolveu começar 2020 treinando o corpo de uma forma para lá de especial. Ele postou vídeo no seu instagram neste sábado (4) treinando com as filhas dele com a cantora - as gêmeas Marina e Helena. "Treino do amor", diz Cady na legenda do vídeo divertido onde ele usou as meninas como peso. Veja vídeo: