Marido de Paulo Gustavo diz que humorista está vencendo o coronavírus

Thales Bretas, marido do humorista Paulo Gustavo, usou sua conta no Instagram para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde do humorista, que está internado desde o sábado (13), com covid-19.

No comunicado, Thales, que é médico, falou sobre a evolução do quadro clínico do marido e disse que Paulo está vencendo a doença.



“Olá, amigos! Paulo Gustavo precisou se internar por complicações do covid. Mas graças à equipe médica e a corrente de energia e orações, ele está vencendo o vírus e melhorando a cada dia”, escreveu.



Thales disse que o ator está ansioso para voltar a divertir o seu público. Ele pediu que as correntes de orações pela saúde do ator continuem sendo feitas.“Ele está louco pra voltar a fazer a gente rir. Peço que continuem rezando em conjunto, 12h, 15h e 18h todos os dias pra que ele se recupere o mais rápido possível! Não consigo responder a todos, mas agradeço todas as mensagens de carinho e fé. Estão funcionando muito!”.Thales também pediu que as pessoas continuem se precavendo com medidas sanitárias contra o coronavírus. "Esse vírus é realmente muito traiçoeiro, agressivo e contagioso!!!! Por favor, quem puder, fique em casa, se cuide, use máscara e álcool gel o tempo todo!!! Continuemos nas orações! Ele vai ficar bem!", disse o marido do ator.No dia da internação, a assessoria do artista explicou que Paulo Gustavo foi internado por orientação médica para fazer um melhor acompanhamento.