Marido nega ataque a Joice Hasselmann: 'Eu nunca agredi ninguém'

(Foto: reprodução)

O médico Daniel França, marido da deputada Joice Hasselmann, rebateu acusações e insinuações de que ele teria agredido a esposa, que sofreu uma agressão no fim de semana passado, acordando ensanguentada no apartamento que mora sem lembrar o que aconteceu.

"Eu nunca agredi ninguém. Em nenhum momento da minha vida. (...) Fui espontaneamente à polícia prestar depoimento, me coloquei inteiramente à disposição de absolutamente tudo", disse França ao Fantástico, da Rede Globo. Os dois moram juntos, mas França morre em outro quarto e estava dormindo quando o fato aconteceu.

Joice teve um dente quebrado e sofreu fraturas no rosto e na coluna. Ela suspeita que alguém invadiu seu apartamento em um atentado. Ela diz que estava vendo TV com o marido quando resolveram ir dormir - em quartos separados. No dia seguinte, ela já acordou ferida. Precisou ligar para Daniel vir de outro cômodo ajudá-la. Ele prestou os primeiros socorros.

"Eu tenho uma suspeita e eu passei para a Depol o nome de uma pessoa, um grande desafeto político que tem acesso a esse bloco de maneira muito fácil. Eu passei dois nomes, na verdade", diz Joice.

Joice mora em um prédio funcional, para parlamentares. O local tem câmeras na entrada social, dos elevadores e na garagem, mas não nas escadas e na entrada dos apartamentos. O caso é investigado pela polícia legislativa e Joice teve segurança reforçada.