Marieta Severo encerra contrato fixo com a Globo após 39 anos

Os contratos fixos da Globo estão diminuindo gradativamente e, desta vez, a atriz Marieta Severo saiu da emissora após 39 anos. A artista deixou o quadro de famosos que recebiam salários altos e passará a ganhar apenas com contrato por obra, de acordo com informações de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Com o encerramento do contrato, a Globo vai poder enxugar ainda mais a folha de pagamento, evitando que diversos atores continuem recebendo salários altos sem trabalhar em alguma obra da casa. No entanto, alguns nomes continuam ganhando valores exorbitantes, como Isabelle Drummond que, desde 2019, não faz nenhuma novela, filme ou série da emissora, mas segue recebendo o salário mensalmente.

A dispensa mais recente e que gerou repercussão foi a do ator Osmar Prado. Depois de interpretar o 'Véio do Rio', na novela Pantanal, o famoso saiu da emissora após 49 anos. O ator estava na emissora desde 1973, quando estreou na novela Bicho do Mato, exibida ainda em preto e branco.