Marília Mendonça morreu um dia após aniversário da mãe; cantora se declarou

A cantora Marília Mendonça morreu um dia depois do aniversário de sua mãe, Ruth Moreira. Na quinta-feira (4), a cantora chegou a escrever uma postagem, onde declarou seu amor.

"Acordei cedo pra procurar um buquê e uma cesta de café da manhã pra você. Eu que organizei, hahaha… viu só como tô adulta? Eu não sei quando vc vai ler isso e se você vai ler, (ressaca, né bb?) mas eu tô aqui pra te lembrar mais uma vez o quanto eu te amo", iniciou a cantora, que morreu em um acidente aéreo nesta sexta-feira (5).

"Seu cuidado e carinho ultrapassam o limite do ser mãe. Você, com seu coração gigante, não se conforma em simplesmente ser mãe de Marília e João Gustavo, mas é mãe de todos que ama de verdade. Seu coração deveria ser estudado e reproduzido nas próximas gerações. O mundo seria mais bonito se existissem mais Ruths espalhadas por aí… Obrigada por cuidar tão bem do amor da minha vida. Seremos sempre nós. Conectadas, entrelaçadas e fortes. Juntas! Te amo, mãe! PRA SEMPRE! Feliz aniversário @ruthmoreira67 ♥️", completou.

Marília Mendonça embarcou em um bimotor com outras quatro pessoas, em direção à cidade de Caratinga, interior de Minas Gerais. A aeronave caiu em uma área de cachoeira perto do destino final, e nenhum ocupante do avião sobreviveu.