Marina Ruy Barbosa e Bruno Gagliasso deixam de se falar após confusão

O que está ruim pode piorar sempre. É o que se vê nos bastidopres da novela O Sétimo Guardião, da Globo. Depois de deixar de falar com José Loreto por conta da confusão que envolveu seu nome, Marina Ruy Barbosa cortou amizade co Bruno Gagliasso. Os protagonistas da trama não passam mais texto juntos e só se encontram na hora de gravar.

(Foto: Divulgação)

A relação dos dois ficou abalada depois que Marina cobrou de Bruno explicações sobre Giovanna Ewbank ter deixado de segui-la nas redes sociais. Bruno parece não ter gostado da ruiva ter ido tirar pergunta a ele e ainda disse que apoiava o posicionamento da esposa.

"Marina ficou chocada com a reação do Bruno, mas quem o conhece sabe que ele vive no mundinho da Giovanna. O que ela fala é lei! Mesmo que não ache certo, o Bruno vai dizer que está com a mulher para evitar confusão", contou uma fonte ao UOL.

Antes disso, Marina e Bruno eram muito amigos. Ele e Giovanna foram até padrinhos do casamento da ruiva, que teve a filha do casal, a pequena Titi, como dama de honra. Uma outra fonte do Uol disse à publicação que o elenco da novela está do lado de Marina e que isso deixou Bruno irritado.

O que se diz nos corredores é que o clima está bem pesado nos bastidores e que isso pode comprometer o rumo da novela. No entanto Aguinaldo Silva já descartou a saída de Loreto, o pivô de todo o problema. "É absolutamente infundada a 'notícia' que circula na web sobre a morte do personagem 'Júnior' em 'O Sétimo Guardião'. A vida pessoal de Zé Loreto é da responsabilidade dele e de sua família, assim como é a minha e a de todos nós", disse o novelista.