Marina Ruy Barbosa faz homenagem às vítimas de acidente em Maraú

A queda do jatinho particular em Maraú, praia de Barra Grande, no sul da Bahia, na última quinta-feira (14), até agora deixou três vítimas e sete pessoas em estado grave, internadas em hospitais de Salvador. Entre elas a jornalista Marcela Brandão Elias, 37 anos, que morreu na hora; Maysa Marques Mussi, 27; e ex-piloto de Stock Car Tuka Rocha, 36.

Casada com Eduardo Mussi desde agosto deste ano, em cerimônia feita em Itacaré, Maysa tinha entre as madrinhas a atriz Marina Ruy Barbosa, que também era muito próxima de Tuka. Devastada, a artista compartilhou em seu perfil no Instagram uma homenagem aos amigos. “É tanta dor que a gente sente agora. Maysa você é uma das mulheres mais lindas em todos os sentidos que eu já conheci”, escreveu ela nos stories do Instagram.

Depois, também publicou um trecho de poema atribuído a Santo Agostinho.

(Foto: Reprodução/Instagram)

(Foto: Reprodução/Instagram)