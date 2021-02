Marina Ruy Barbosa nega affair com Thiaguinho: 'a gente nem tem contato'

Marina Ruy Barbosa e Thiaguinho não estão se encontrando às escondidas. Ao menos é o que garante a própria atriz, que negou o suposto affair divulgado pela colunista Fabíola Reipert, do programa ‘Balanço Geral’, da Record TV. Na atração, Fabíola disse que o pagodeiro está sendo visto constantemente entrando no condomínio de Marina, em São Paulo.

"@thbarbosa respeito e admiração por ti! Mas a gente nem tem contato né?", comentou Marina, num story do Instagram com o título "fofocas sem fundamento". "Gente doida e com tempo! Mas Deus tá vendo. Te admiro também, Marina!", respondeu Thiaguinho.

A colunista havia divulgado que Thiaguinho e Marina Ruy teriam se aproximado após frequentarem a mesma academia.

Recentemente, a ruiva se separou de Alexandre Negrão, com quem havia se casado em outubro de 2017. Após o término, surgiram rumores de que estaria namorando com o deputado federal Guilherme Mussi.

Já Thiaguinho foi casado com a também atriz Fernanda Souza durante oito anos. Eles anunciaram a separação em outubro de 2019. No ano passado, o cantor teve seu nome envolvido num romance com a dançarina Tati Scarletti, que compõe o Baç[e do Faustão.