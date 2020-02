Marina Ruy Barbosa relata emoção ao subir em trio de Ivete: 'Fiquei toda arrepiada'

A noite deste sábado (22) começou agitada no Camarote da Veveta. Entre as convidadas de luxo no espaço estava a atriz Marina Ruy Barbosa, que chegou por volta das 18h acompanhada do marido, o piloto de automobilismo Xandinho Negrão.

Pela primeira vez no trio da cantora baiana, ela disse que ficou emocionada. "Foi uma emoção única, nunca tinha subido em um trio, e Ivete tem uma energia especia. Fiquei toda arrepiada. Não podia estar em um lugar melhor. Eu adoro a Bahia, tem uma energia única, não podia ter escolhido lugar melhor", disse.

Antes de subir para o espaço reservado no camarote, Marina aproveitou para dar um up no visual e completar o look que escolheu: "Tentei escolher um look confortável e ao mesmo tempo estiloso, um tênis confortável e um short mais curtinho e fresco, porque estava super quente", disse.

Foto: Vinícius Hafursh/CORREIO

Lá, passou por uma situação inusitada pois a van que a levava foi confundida com o carro da cantora baiana. "A gente chegou, o povo estava gritando, com cartaz na mão dizendo que amava a Ivete. Brinquei falando que ia ser xingada, todo mundo esperando a Ivete e eu saio de lá", riu.

Mas a estadia da atriz em solo soteropolitano não irá durar muito tempo. Ela chegou hoje na capital e já se despede amanhã, quando terminará de curtir a folia no Rio de Janeiro. "Vai ser uma passagem relâmpago, mas vou aproveitar para descansar, namorar e vou para a praia", afirmou Marina, que agora está morando em Los Angeles, nos Estados Unidos, com o intuito de crescer ainda mais na carreira profissional.

A artista contou que, além do contato direto com o inglês, está fazendo cursos de acting e aproveitando para se concentrar mais nessa parte da vida, principalmente por ter tempo, sem nenhum personagem. "Esse tempo me fez lembrar o quanto é bom estudar assim".

A companhia do marido é essencial para continuar com os planos. Xandinho, aliás, foi destacado como um "cara incrível" por ela, que também brincou: "Ah, dizem que não é bom ficar só falando assim, então ele tem seus defeitos também".

Sobre o futuro ao lado dele, o que inclui construir uma família, Marina diz que não tem pressa em ter filhos, e que "na hora certa a gente vai sentir isso", concluiu.

* Com orientação da subeditora Tharsila Prates

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airports e Claro.