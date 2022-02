Marinha abre 960 vagas para fuzileiros com bolsa de R$ 1,3 mil durante a formação

Até o próximo dia 24 de março, estão abertas as inscrições para o Concurso Público de Admissão às Turmas I e II/2023 do Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. São oferecidas 960 vagas.



Para participar do concurso, os interessados devem ser brasileiros do sexo masculino, ter 18(dezoito) anos completos e menos de 22 (vinte e dois) anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2023, e ter o ensino médio/técnico completo ou em fase de conclusão.

O processo de seleção consistirá na aplicação de uma prova escrita objetiva. Os aprovados realizarão exames complementares que são a verificação de dados biográficos e de documentos, avaliação psicológica, inspeção de saúde e teste de aptidão física de ingresso.

Os aprovados participarão do curso de formação, durante 17 semanas, nos órgãos de formação do Corpo de Fuzileiros Navais no Rio de Janeiro-RJ e em Brasília-DF, em regime de internato e dedicação exclusiva, até o dia da formatura.

Durante o curso, que é totalmente gratuito, o Aprendiz-Fuzileiro Naval perceberá uma bolsa-auxílio de R$ 1.303,90, além de alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. As vagas estão distribuídas dentre as organizações militares da Marinha no Rio de Janeiro-RJ, Brasília-DF, Rio GrandeRS, Manaus-AM, Belém-PA, Ladário-MS, Natal-RN, Salvador-BA e Iperó-SP.

Preparação

Acostumada a ministrar aula para preparatórios militar, a professora e advogada Bia Nogueira destaca que as carreiras militares, de maneira geral, proporcionam benefícios como bolsa-auxílio remuneratória, assim como acesso à educação, saúde e moradia.

Bia Nogueira lembra que a estabilidade salarial, o plano de carreiras, aposentadoria com valor integral do salário são alguns dos benefícios das carreiras militares (Foto: Acervo Pessoal)

“Ao concluir o curso de formação, o indivíduo terá garantia de emprego com estabilidade salarial, oportunidade de promoções previstas no Plano de Carreira, aposentadoria com integralidade do valor do salário, além de reconhecimento profissional e, mesmo que não continue na carreira militar, será sempre visto como um cidadão respeitado e diferenciado”, pontua a advogada.

Com uma vasta experiência nesse tipo de seleção pública, o professor Marcus Vinicius Mendes, mais conhecido como Marcão, destaca que essas vantagens terminam atraindo muitos jovens, mas que para garantir aprovação, é preciso ter disciplina, organização nos estudos, um bom curso preparatório e ter contato com as questões da banca examinadora.

“O que deve se atentar são os conteúdos programáticos do edital e a preparação física também, pois a mesma faz parte dos certames. Por isso mesmo, o estudante pode e deve aproveitar os simulados com questões da banca examinadora, usar as ferramentas disponíveis na Internet e buscar um curso preparatório com profissionais experientes”, orienta Marcão.

Antecipação

Bia Nogueira reforça a necessidade de que o interessado em ingressar numa carreira militar ou pública nunca espere a publicação do edital para começar a estudar. “O ideal é que você acesse os editais anteriores para conhecer o que já é costumeiro ser cobrado. Sempre leia os editais com muita atenção, levando em consideração todas as exigências, e principalmente analisando se você se encaixa nos requisitos necessários para o ingresso”, ensina.

Para a advogada, é fundamental conhecer muito bem a profissão para a qual está se candidatando, assim como todas as etapas até a sua efetivação. “Ter uma noção geral do concurso te fará ter mais segurança”, sugere.

O professor Marcão (de pé) lembra que outros concursos estão próximos de lançaram editais e que a preparação exigirá cuidados com a aptidão física (Foto: Acervo Pessoal)

O professor Marcão destaca que além da seleção da Marinha, concursos para soldado, sargento e oficiais da Polícia Militar, Polícias Civil e Penal também estão prestes a terem editais lançados e que os interessados devem se preparar desde já. “No caso das seleções para as forças armadas, são cobrados os conhecimentos básicos de nível médio, a exemplo de língua portuguesa, redação, raciocínio lógico matemático, atualidades, história, geografia, informática, no entanto, as polícias também exigirão conhecimentos técnicos na área do direito”, esclarece o professor.

SERVIÇO:

Concurso Público para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais

Inscrição: 14 de fevereiro a 24 de março

Vagas: 960 vagas

Taxa de inscrição: R$ 40,00

Informações e inscrições: www.inscricao.marinha.mil.br/marinhafn/index_concursos.jsp? id_concurso=66

Contato: Comando do 2º Distrito Naval

Telefones: (71) 3507-3799