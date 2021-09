Marinha confirma explosão em navio no Porto de Aratu, mas nega poluição no mar

Um estrondo foi provocado pela explosão em um navio no Porto de Aratu de Candeias no início da tarde desta quinta-feira (9). O caso aconteceu por volta das 12h e ainda não tem causa definida.

De acordo com a Marinha do Brasil, por meio do Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), a explosão aconteceu no navio gaseiro Forte de São Marcos, que teve um princípio de incêndio logo em seguida. A embarcação está atracada no Terminal Portuário de Aratu.

Informações preliminares apontam que o incêndio foi rapidamente controlado pela própria equipe de bordo e que ninguém ficou ferido. Também não há nenhum vestígio de poluição na água causada pelo incidente.

A Marinha informou ainda que imediatamente após a explosão, uma Lancha de Inspeção Naval Blindada foi deslocada da Base Naval de Aratu para o local. "Também foram enviadas ao local três equipes de Inspeção Naval da CPBA – uma por terra e as outras duas por via marítima – a fim de iniciar a apuração e garantir a segurança da navegação", disse por meio de nota.

As causas e responsabilidades pelo ocorrido serão determinadas em Inquérito Administrativo instaurado pela Marinha do Brasil. O caso aconteceu próximo à comunidade quilombola da Boca do Rio, localizada em frente à Ilha de Maré, perto do píer da Braskem. Moradores chegaram a evacuar o local espontaneamente após o susto.

Em documento, a Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) informou ainda que o que ocorreu foi uma explosão isolada durante o processo de desgaseificação dos tanques do navio. Acrescentou ainda que a empresa proprietária do navio informou que, "em virtude dos tanques conterem apenas Nitrogênio (gás inerte), não há risco de nova explosão".