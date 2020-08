Marinha encontra quase meia tonelada de material estranho em praia de Ilhéus

(Foto: Reprodução/TV Bahia)

Quase meia tonelada de um material não identificado, misturado com areia, foi recolhido pela Marinha do Brasil, nesta última sexta-feira (7), na praia de Juerana, em Ilhéus, no Sul da Bahia. De acordo com a Capitania dos Portos, o conteúdo apresenta diferenças em relação ao óleo que atingiu a costa brasileira no final do ano passado.

Ainda conforme o órgão, amostras dos resíduos foram encaminhadas para análise do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira. A Marinha informou que está em contato permanente com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), Agência Nacional de Petróleo (ANP) e continua realizando monitoramento em conjunto com os órgãos locais de Meio Ambiente. A data prevista de divulgação do resultado da análise não foi informada.



Qualquer pessoa que avistar óleo nas praias pode ligar para o telefone 185 e avisar à Capitania dos Portos.