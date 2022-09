Marinha realiza parada naval em celebração ao 7 de setembro em Salvador

No dia 7 de setembro, nesta quarta-feira, a Marinha do Brasil realizará uma Parada Naval, no litoral de Salvador, com seis navios subordinados ao Comando do 2° Distrito Naval, das 11h às 13h30. O evento integra a programação da comemoração ao Bicentenário da Independência.

O evento realizado na capital baiana pela última vez em 2019, trará para o trajeto deste ano, entre as praias de Amaralina e Periperi, a Corveta “Caboclo”, Navio-Patrulha “Gravataí”, Navio-Varredor “Aratu” e “Araçatuba”, Navio – Hidrográfica Balizador “Tenente Boanerges” e Aviso de Patrulha “Dourado”. Em seguida, às 16h, os navios estarão fundeados, ancorados, nas imediações do Farol da Barra, onde ostentarão, no período noturno, uma iluminação nas cores verde e amarela em alusão à Bandeira Nacional.

Na área de jurisdição do Comando do 2º Distrito Naval, que abrange os Estados da Bahia e

de Sergipe, os Navios-Patrulha têm por missão realizar o socorro e o salvamento marítimos,

operações navais, patrulha costeira e inspeção naval, a fim de contribuir para a salvaguarda da vida humana e para a segurança e controle dos interesses do Brasil no mar.

Já os Navios Varredores são responsáveis pelas operações de contramedidas de minagem destinadas a manter livres as linhas do tráfego marítimo da ameaça de minas navais ao longo do litoral. O Navio-Hidrográfico Balizador, por sua vez, possui a missão de contribuir com a manutenção da operacionalidade dos auxílios à navegação, de forma a garantir a segurança da navegação.

Serviços:

Parada Naval

Local: Orla de Salvador - Entre Amaralina e Periperi

Data/Horário: 07/09, das 11h às 13h30, de acordo com a seguinte programação:

11h30 - Amaralina

11h40 - Rio Vermelho

11h50 - Ondina

12h00 - Farol da Barra

12h:30 - Ponta de Humaitá/Boa viagem

13h00 - Proximidades de Periperi

Iluminação dos Navios

Local: Imediações do Farol da Barra

Data/Horário: 07/09 – 16h até 08/09 às 06h