Marinha tem vagas abertas para oficiais de nível superior

A Marinha está selecionando oficiais de nível superior para Serviço Militar Voluntário. Na Bahia, são 19 vagas abertas com rendimentos podem chegar a R$11.778, a depender da patente e após as promoções. O ingresso é no posto de Guarda-Marinha, com vencimentos de R$9.021,07.

As vagas na área do Comando do 2º Distrito Naval são para Salvador-BA, nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Informática, Medicina(Clínica Geral), Engenharia Civil, Engenharia de Telecomunicações e Serviço Social e para Ilhéus-BA, na área de Pedagogia.

O Processo Seletivo inclui uma Prova Escrita Objetiva de Língua Portuguesa e Formação Militar-Naval (esta não aplicável aos médicos que farão prova de Conhecimentos Gerais), Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física, Verificação Documental, Prova de Títulos e Inspeção de Saúde. A taxa de inscrição custa R$ 127. Mais mais informações em www.marinha.mil.br/com2dn.