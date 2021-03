Marinho é eleito Rei da América em votação realizada por jornal

A América tem um dono, e ela atende pelo nome de Marinho. O atacante do Santos foi eleito o melhor jogador do continente da temporada 2020 através da tradicional votação realizada pelo jornal "El País", do Uruguai. Além disso, ele também entrou na seleção do continente.

A votação foi realizada com participação de cerca de 400 jornalistas. É a décima vez que um jogador brasileiro vence o prêmio, realizado pelo jornal uruguaio desde 1986. Os outros brasileiros a ganharem foram Bebeto, Raí, Cafu, Romário, Neymar (duas vezes), Ronaldinho Gaúcho, Luan e Gabriel Barbosa, que foi eleito em 2019 e "passou a coroa" para o jogador do Santos. O argentino D'Alessandro também ganhou o prêmio por um time brasileiro, quando atuava pelo Internacional.

Além disso, o El País montou duas seleções, uma de jornalistas e outra montada por torcedores, e em ambas houve domínio brasileiro. As seleções tiveram, respectivamente, a presença de sete e seis jogadores atuando no Brasil. Todos eles do Palmeiras ou do Santos, os finalistas da Libertadores 2020, vencida pelo time alviverde.

A seleção dos jornalistas tem Weverton (Palmeiras); Montiel (River Plate), Lucas Veríssimo (Santos), Gómez (Palmeiras) e Viña (Palmeiras); Pérez (River Plate), Fernández (River Plate), Marinho (Santos) e Soteldo (Santos); Rony (Palmeiras) e Borré (River Plate).

Já a escolha dos torcedores teve Armani (River Plate), Montiel (River Plate), Lucas Veríssimo (Santos), Gómez (Palmeiras) e Viña (Palmeiras); Pérez (River Plate), Fernández (River Plate), Marinho (Santos) e Soteldo (Santos); Luiz Adriano (Palmeiras) e Borré (River Plate).