Mario Frias anda armado na secretaria e pratica assédio moral, relatam funcionários

O secretário especial da Cultura, Mario Frias, costuma despachar armado no trabalho, deixando a arma visível, segundo informações de trabalhadores do local à Folha de S. Paulo e ao Uol.

Uma das pessoas disse ao Splash, do Uol, que a arma do secretário "gera mal-estar e desconforto" entre as pessoas que precisam conviver com ele no trabalho. Os relatos são de um ambiente com tensão, não apenas por isso. Com frequência, Mario se comporta gritando ofestas a servidores e terceirizados, diz a fonte.

"Imagine esse contexto e o seu chefe com arma na cintura. O medo e a sensação de ameaça são constantes", diz a pessoa, que prefere não se identificar, apontando a presença de assédio moral.

Fã de armas, o secretário tem uma pistola Taurus de calibre .9mm registrada em seu nome na Polícia Federal. A orientação da PF é que civis que têm autorização de porte levem sempre o documento sobre o tema e circulem com a arma "de forma discreta". Ele obteve o direito a portar armaemento no final do ano passado.

Na argumentação para receber o direito de porte, Frias argumentou que por conta de sua posição, e do "momento político com ataques, ameaças e manifestações violentas", a arma seria essencial para sua defesa.

O secretário já apareceu nas redes sociais empunhando armas, uma das vezes ao lado do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL), filho do presidente Jair Bolsonaro. Ambos treinavam tiro em uma visita ao Bope, em Brasília. Eduardo, que foi escrivão da Polícia Federal, tem posse de arma, mas não anda armado na Câmara, onde a entrada com armas é proibido, exceto para seguranças, determina o regimento.

A Secretaria da Cultura e assessoria do Ministério do Turismo, ao qual o órgão é atrelado, não responderam sobre as regras para circulação com armas nas dependências.