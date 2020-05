Mario Frias diz que 'há possibilidade real' de virar secretário de Cultura

(Fotos: Reprodução)

O ator Mario Frias usou suas redes sociais nesta quinta-feira (21) para esclarecer sua situação frente à possibilidade de assumir a secretaria especial de Cultura, que era comandada pela atriz Regina Duarte, também apoiadora do governo Bolsonao. Segundo ele, as chances de assumir a função é real, mas dependem do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) oficializar uma decisão.

"Quero esclarecer para quem vem divulgando notas na mídia de que eu já assumi a secretaria de cultura: isso não é verdade", disse ele, em vídeo. Assista abaixo.

"O que aconteceu é que tive a oportunidade de passar dois dias com o presidente Jair Bolsonaro, o que já me enche de orgulho e esperança. Existe essa possibilidade real, mas só quem pode divulgar e assinar é o presidente, ok?", complementou. "Vamos acompanhar os fatos e aguardar na fé."

Frias ainda dedicou uma mensagem a eleitores de Bolsonaro, a quem apoia. "Pessoal, quero dar um recado para vocês. Você aí que acredita no governo, como eu, que acredita no presidente Jair Bolsonaro, como eu: não tenha medo. Não tenha medo. Bote pra fora, diga o que você pensa em alto e bom som, porque nesse momento é o que o Brasil mais precisa e é o que o nosso presidente mais precisa", afirmou o ator, que ficou famoso em Malhação.