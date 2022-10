Marketing? Ex-marido compartilha música de Jojo após anunciar término

O fim do casamento entre Jojo Todynho e Lucas Souza não pegou tanta gente de surpresa quanto a reação da cantora ao descobrir que estava solteira pelas redes sociais. No entanto, logo na manhã deste domingo (9), o militar compartilhou um link para uma música no YouTube alegando que seria o motivo do término.

Ele ainda apagou a publicação do feed que fez informando a separação, deixando vários seguidores sem entender o que estava acontecendo. O primeiro link, onde colocou a legenda "motivo do término", leva para a música da artista, "Bangu", no YouTube. O segundo link, chamado de "motivo da separação", leva para o canal de Lucas, também na mesma plataforma, sem nenhum conteúdo compartilhado.

Outra informação que gerou uma repercussão para um possível marketing foi que Lucas voltou a seguir Jojo Todynho no Instagram, mas até o momento, ela não retribuiu o "seguir de volta".

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Sem saber de nada

Vale lembrar que, após a publicação na tarde deste sábado (8), Jojo Todynho descobriu o fim do casamento através das redes sociais. Ela, que tem 25 anos, alegou que estava passeando com a afilhada, quando recebeu notificações no celular sobre o assunto. Mais calma, minutos depois, Jojo contou que o marido tomou a atitude após ter uma DR na manhã do mesmo dia, como todo casal tem.