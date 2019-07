Marquezine conheceu ex de Kardashian em app para milionários, diz coluna

(Foto: Divulgação e Reprodução)

A atriz Bruna Marquezine foi flagrada com o modelo Younes Bendjima, ex-namorado de Kourtney Kardashian, na segunda-feira (15), em Los Angeles. Mas a maneira que os dois se conheceram é inusitada. Segundo a colunista Fábia Oliveira, de O Dia, ambos usavam o , aplicativo de paquera apenas para iPhone voltado para pessoas ricas.

E não são pouco ricas. O "Tinder para milionários" é voltado para executivos de sucesso, celebridades, atletas e grandes profissionais. Para se cadastrar no app, o usuário tem que provar que tem pelo menos 1 milhão de dólares na conta. O aplicativo também é aberto apenas para quem é convidado por outro usuário. Outra regra: prints são proibidos.

O 'date" de Marquezine e Younes foi noticiado pelo britânico Daily Mail. Os dois foram vistos saindo do restaurante Nice Guy. A reportagem não conseguiu identificar a atriz brasileira e a chamou de uma "Sósia de Kourtney".

As fotos atraíram fãs de Marquezine para as redes sociais do ex-lutador. No Instagram, ele acabou trancando o perfil.