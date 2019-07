Marquezine nega uso de app para milionários: 'Poderia, porque não tá fácil'

A atriz Bruna Marquezine negou nesta quarta-feira (17) que usa o aplicativo de namoros para milionários, Raya. De acordo com coluna de O Dia, ela teria conhecido o modelo Younes Bendjima, com quem foi fotografada deixando um restaurante em Los Angeles, pelo app.

Para usar o Raya, é preciso receber o convite de um participante e provar que tem 1 milhão de dólares na conta. Conhecido como "Tinder dos milionários", o aplicativo ainda tem outras regras para proteger os usuários ricaços, como proibir o print.

"Aí estou aqui na minha saga do aeroporto e acabei de ler que parece que estou em um app para ricaços", diz Bruna em vídeo publicado no stories do Instagram. "Primeiro eu queria saber quem escreve e tem essas ideias, eu queria conhecer essa pessoa criativa porque ela deve ser divertidíssima. Muito criativa", afirmou.

Bruna afirmou que já usou o aplicativo, mas que nunca comprovou a falada renda milionária. E garantiu: se algum ricão por aí cruzou com a cara dela no app, é falso! "Disse que eu estou em um aplicativo chamado Raya para ricaços. É um aplicativo de relacionamento, porém para ricaços. Eu já ouvi falar e já tive esse aplicativo há muuuito tempo atrás para ver qual que era. Nunca encontrei ninguém no aplicativo. Não tinha que comprovar essa quantia, glória a Deus.Você é convidado por um amigo e daí eles analisam seu Instagram e se eles gostarem você pode entrar. Mas enfim tive por muito pouco tempo. Não sei se agora as regras mudaram e você tem que comprovar 1 milhão. Mas se você comprovou - parabéns! - e se você cruzou comigo não sou eu. Nem tenho essa conta mais. E eu nunca encontrei ninguém", afirmou.

A atriz ainda afirmou que a vida de solteira não está fácil, mas garantiu que não está usando nenhum app de paquera. "Só pra dizer que não estou em aplicativo nenhum. Poderia, poderia. Porque não tá fácil", contou. "E queria dizer que quando estive nunca saí com ninguém do aplicativo".

Marquezine não chegou a falar de Bendjima, ex de Kourtney Kardashian. Os dois foram vistos juntos no início da semana nos EUA.