Marquise de restaurante desaba no bairro do Rio Vermelho

A marquise de um restaurante, localizado no bairro do Rio Vermelho, desabou nesta sexta-feira (5). Parte da cobertura ficou pendurada e, outra parte, ficou apoiada no chão. O estabelecimento está situado na praça Brigadeiro Faria Rocha e não há informações sobre feridos.

Ainda não há detalhes do que tenha provocado a queda, mas há a probabilidade da marquise não ter suportado as fortes chuvas e ventos desta sexta em Salvador. O mesmo bairro, inclusive, registrou pontos de acúmulo de água por causa da chuva, assim como outras localidades da capital baiana.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Ciodesal), o proprietário já ordenou a retirada da marquise. A Coelba fará a avaliação da rede.

A Codesal, órgão que integra a categoria de serviços fundamentais de Salvador, está atendendo normalmente a população pelo telefone gratuito 199. Até às 11h desta sexta, haviam sido feitas 40 solicitações, entre elas 13 deslizamentos de terra e 11 ameaças de desabamento.

Marquise desabou nesta sexta-feira (5)

(Foto: Nara Gentil/CORREIO)

Proprietário já pediu a retirada

(Foto: Nara Gentil/CORREIO)