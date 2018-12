Marta ganha espaço exclusivo no Hall da Fama do Maracanã

Marta será a primeira mulher a ganhar um espaço exclusivo no Hall da Fama do Maracanã, a chamada “Estação Marta”. Eleita seis vezes como a melhor jogadora de futebol do mundo, a alagoana teve novamente os pés gravados na Calçada da Fama nesta segunda-feira (10), em uma cerimônia especial. Ela já havia realizado o mesmo procedimento em 2007, após ser medalha de ouro no Pan-Americano do Rio, com a seleção brasileira.



O espaço destinado a Marta no museu do estádio será inaugurado ainda neste mês, segundo a organização. No local, os visitantes poderão ter acesso a um acervo pessoal da alagoana, com chuteiras, camiseta e também troféus conquistados pela atleta. Além de Marta, grandes nomes do futebol brasileiro, como Pelé, Zico, Zagallo, Garrincha, entre outros, também têm espaço próprio no Maracanã.



Em uma entrevista realizada no local, a jogadora afirmou que se sente honrada com a homenagem e que esta é mais uma conquista feminina no futebol, e que gostaria de ver outras mulheres também sendo homenageadas.



“É mais uma cerejinha do bolo, representando todas as mulheres que lutam constantemente pelo esporte em geral, então a gente fica muito feliz. Como eu falei pela primeira vez em 2007, espero que eu não seja a única. Espero que venham outras mulheres deixarem suas marcas aqui e eu não seja a única mulher”, afirmou a atacante da seleção brasileira.



