Martagão faz campanha de fim de ano para arrecadar recursos para o hospital

Referência em pediatria, o Martagão Gesteira realiza uma campanha de fim de ano com o objetivo de arrecadar recursos para o hospital, que atende 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Para ajudar, os baianos podem fazer doações via Pix (por meio da chave (doeagora@martagaogesteira.org.br) ou pelo site da instituição filantrópica.

O Martagão enfrenta, mensalmente, um déficit, que só consegue ser superado por meio de ações de mobilização social, doações e captações de recurso. Para ajudar a instituição filantrópica que, por ano, atende a mais de 80 mil crianças de todo o estado, as doações podem ser feitas pelos canais de doação: (71) 3032-3773 e o site da instituição: http://martagaogesteira.org.br/doe-agora. Dos pacientes do hospital, cerca de 50% são oriundos de famílias cuja renda é igual ou inferior a um salário mínimo.

“Cada doação, independentemente do tamanho, é sempre gigante para nós. Ela resulta em remédios, cirurgias, transplantes, especialidades médicas atendidas e, principalmente, carinho. Sabemos que podemos contar com os baianos, empresas e organizações para nos ajudar a cumprir nossa missão de proporcionar saúde de qualidade a crianças carentes”, afirma o superintendente da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil (mantenedora do martagão), Antônio Novaes. Lançada neste mês e com mote “Sua doação é o melhor presente”, a campanha tem como padrinho o influenciador digital Ivan Mesquita, o Cêro.