Martín Rodríguez retorna ao time do Vitória contra o Guarani

O Vitória terá reforço na escalação para enfrentar o Guarani no sábado (14), às 16h30, na Fonte Nova. Será o primeiro jogo do Leão no novo mando de campo, que será adotado até dezembro de 2022.

A principal novidade é o goleiro Martín Rodríguez, recuperado de um corte no joelho esquerdo. Ele volta ao time no lugar de Ronaldo, titular nas duas últimas partidas, contra Botafogo-SP (0x0) e Vila Nova (2x0).

O jogo contra o Guarani vale pela 22ª rodada da Série B e será o primeiro dos sete que o rubro-negro mandará na Arena até o fim da competição. O Leão tem nove jogos como mandante pela frente, mas dois serão no Barradão devido à agenda de eventos na Fonte Nova.

Outro jogador à disposição de Carlos Amadeu é o lateral direito Van, que também já treina com o elenco. Assim como Martín, ele ficou fora dos últimos dois compromissos da equipe e disputa posição com Marcos Rocha.

O zagueiro Ramon, que havia sido poupado das atividades na véspera, trabalhou normalmente nesta quinta-feira.