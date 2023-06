'Marzão de fora a fora': alagamento causa transtornos na Baixa do Fiscal

"Um marzão de fora a fora", assim descreve um vídeo sobre a situação da Baixa do Fiscal após as fortes chuvas que caíram na manhã desta quarta-feira (7). O alagamento impediu que carros pudessem passar. Outros perderam as placas, mas a maioria dos motoristas desistiu de enfrentar o alagamento porque era impossível competir com a água.

Na Rua Nilo Peçanha, uma motorista teve que deixar o veículo após o nível da água subir rapidamente. "Eu vim sentido Largo do Tanque, mas lá atrás tinha água e o carro passava. Quando chegou nesse ponto aí, parece que o carro desceu e alagou tudo. Eu fiquei desesperada, tive que deixar o carro porque parecia que ia cobrir tudo e saí com a água na cintura. Chamei o seguro e estou aqui desde antes das 7h", contou.

Foi o borracheiro Jailson Batista, 45, que a ajudou a sair do veículo. "Eu que tirei ela de lá de dentro. O carro ficou igual a uma canoa, boiando", relatou. Ele diz que comerciantes e moradores mais antigos explicam que o alagamento tem relação com a maré.

"Não tem salvação. Caiu água aí, já era. Dizem que isso aqui está de muitos anos e quando a maré está cheia, não dá vazão e enche assim", disse.

Na Rua Fernando Vieira, que dá acesso ao atacadista Assaí da Calçada, os carros formaram fila para não enfrentar o alagamento e acabar ilhados na água. "Em 2019, o motor desse carro já foi aberto por causa de água mesmo, e eu não quero que aconteça de novo. Toda vez que chove é isso aí", contou o motorista José Nery, 55.

Na Primeira Travessa José Araújo, em Itapuã, a água inundou a rua na madrugada e no início da manhã. O alagamento é comum quando chove no local e, dessa vez, a água não invadiu as casas, mas deixou os moradores em alerta.

"Foi muita chuva, alagou a rua toda, quase entrando na casa das pessoas. Tem o batente mais alto para evitar entrar", contou.

Mais chuva

Segundo Giuliano Carlos Nascimento, meteorologista da Codesal, houve um pico de chuvas nas últimas três horas na cidade. O local que mais choveu foi São Caetano, com 57,4mm, Pau da Lima, com 44,4mm e Fazenda Grande do Retiro com 43,3mm, nas últimas três horas. "Quanto menor o espaço de tempo com concentração de chuva, maior o risco de alagamento", explica.

A previsão é de que o tempo chuvoso permaneça em Salvador até a madrugada de sábado (10).