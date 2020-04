Máscara e isolamento: confira cuidados com recém-nascidos em tempos de coronavírus

Logo depois de nascer, a imunidade do bebê é baixa e as visitas podem, sim, representar riscos à saúde do recém-nascido. Isso porque, não existe possibilidade de garantir se o visitante está com uma virose, por exemplo, nem se trouxe bactéria da rua. No primeiro mês da vida do neném, a recomendação médica sempre foi evitar, ao máximo, as visitas.

Agora, num momento de pandemia, existem recomendações específicas para proteger o bebê, levantadas por médicas e enfermeiras. Confira:

—> Até o final da quarentena, proíba visitas em casa;

—> Se precisar receber alguém, peça que a pessoa tome banho e use uma roupa limpa ao chegar;

—> O integrante da família que precisa sair deve usar máscara na rua e ao chegar em casa, quando se aproximar do bebê;

—> Separe a entrada da casa em zona suja e zona limpa;

—> Retire os sapatos e a roupa na zona suja;

—> Lave as mãos e só depois tome banho;

—>Se não puder lavar as roupas sujas no mesmo dia, deixe-as abertas num lugar arejado e separado por pelo menos 10 horas

—>De banho tomado, pegue um álcool 70% e limpe as coisas que trouxe da rua, inclusive o celular, carteira e bolsa

—>Quando terminar, lave as mãos novamente;

—>Pegue o material da zona suja e lave no mesmo dia com água e sabão ou álcool em gel 70%;

—>Sempre que for tocar no bebê, lave as mãos ou higienize com álcool 70%;

—>Lave as roupas do bebê separadamente e evite acúmulo de objetos;

—> Use máscara durante a amamentação.