Massa de ar frio chega ao Brasil nesta quinta

Uma massa de ar frio atinge a região Sul do país, avançando pelas regiões Sudeste e parte da região Centro-Oeste a partir desta quinta-feira (4), com ventos fortes e queda brusca na temperatura.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esse sistema provocará forte declínio das temperaturas do ar com ampla formação de geadas, especialmente nas regiões serranas do Sul e do Sudeste.

Rio de Janeiro

O Sistema Alerta Rio atualizou a previsão do tempo para os próximos dias. Na capital, a temperatura máxima poderá chegar a 21º Celsius (°C) no próximo sábado e obrigará o carioca a tirar o casaco do armário. Nesses últimos dias, a cidade tem vivido um verdadeiro veranico, com as temperaturas máximas, ficando acima dos 30°C. Hoje a temperatura máxima registrada no Rio foi 34,4°C.

Na quinta-feira (4), a aproximação e passagem da frente fria provocará aumento da intensidade dos ventos, com rajadas de moderadas a fortes, com previsão de pancadas de chuva moderadas e ocasionalmente fortes de forma rápida a partir do período da tarde. As temperaturas estarão em declínio, mas ainda com calor. A temperatura máxima prevista é 29ºC.

Ainda segundo o Alerta Rio, na sexta-feira (5) o tempo continuará instável no Rio e há previsão de chuva moderada a forte isolada, com ventos moderados a fortes. As temperaturas apresentarão acentuada queda, com a máxima prevista em torno de 24°C.

Para sábado (6), a temperatura cairá mais ainda. O transporte de umidade mantém o tempo instável no Rio e há previsão de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento do período e rajadas de vento forte, oscilando entre 52 e 76 km/h.. A temperatura máxima ficará em torno de 21°C, que poderá ser a mais fria do ano.

No domingo (7), o tempo começa a melhorar no Rio, com redução gradativa da nebulosidade e não há previsão de chuva. Os ventos ficarão com intensidade moderada e a temperatura máxima prevista é de 22°C.

Cuidados

Em caso de ventania, o Sistema Alerta Rio recomenda que a população feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa. Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem no caso de alguma janela quebrar.

Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore. Recomenda-se ainda que os moradores fiquem atentos em caso de falta de luz e tenham cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.

Ressaca

A Marinha distribuiu um alerta informando que ondas de até 3 metros de altura podem atingir a orla do Rio de Janeiro das 15h de amanhã até as 21h de sábado.