Massaranduba e Uruguai têm 44 casos de covid-19 confirmados hoje

Uma das medidas adotadas para conter o avanço do contágio pelo novo coronavírus nos bairros de Massaranduba e do Uruguai, que entraram para a lista das oito localidades com medidas restrivivas, foi a realização de testes rápidos para moradores.

Só nesta segunda-feira (25), primeiro dia das ações, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) detectou 44 casos positivos da covid-19, sendo 21 na Massaranduba e 23 no Uruguai. Nas duas localidades, foram testadas 258 pessoas que apresentavam algum dos sintomas do novo coronavírus.

Somados os oito bairros que passam por medidas restritivas, foram feitos 1.041 testes nesta segunda-feira, com 120 resultados positivos. Em Plataforma, houve 15 casos positivos; na Liberdade, oito; em Brotas, quatro; no Lobato, 28; no Bonfim, sete; e em Cosme de Farias, 14.

A Prefeitura também realizou hoje uma blitz de teste rápido em Jardim Armação. Lá, foram realizados 95 testes, com três casos positivos.