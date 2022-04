Mata de São João divulga as principais atrações do São João 2022

A prefeitura de Mata de São João anunciou, em um vídeo, as principais atrações musicais do São João 2022. O evento acontece entre os dias 23 e 26 de junho. Os nomes de Xand Avião, Limão com Mel, Tarcísio do Acordeon, Santana o Cantador, Mestrinho e Dorgival Dantas foram divulgados antes do show do Jota Quest, na Praça Barão Açu da Torre. A festa de São João, uma grande tradição da cidade, não acontece desde 2019, devido à pandemia do coronavírus.

A grade de artistas deste ano é uma das mais fortes dos últimos tempos, o que deixa o retorno da festa mais especial ainda. “Fizemos um grande esforço para contratar artistas consagrados e de qualidade. Por isso estamos muito felizes em poder presentar os matenses com com essas contratações,” celebra o prefeito João Gualberto.

Tratam-se de artistas e bandas consagrado no cenário nacional, que tocam o forró tradicional, acrescentados de ritmos mais modernos e que possuem características que agradam em cheio o público matense.

A jovem Catarina dos Santos, que aguardava o show do Jota Quest na Praça Barão Açu da Torre, vibrou com o anúncio. “Amei. Não poderia ser melhor. Amo todos, principalmente Limão Com Mel e Xand”, vibra.

Com 30 anos de estrada, a banda Limão com Mel é sem dúvida uma das principais atrações do São João de Mata. Com uma carreira consolidada em todo país, o grupo já emplacou sucessos como Um Sonho de Amor, Anjo Querubim e De Janeiro a Janeiro. A grade do São João será completada ainda com outras atrações, sobretudo com artistas locais de Mata de São João.