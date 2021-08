Mata de São João recebe doação de câmara refrigeradora para armazenar vacinas

A Secretaria de Saúde de Mata de São João recebeu nesta semana a doação de uma câmara refrigeradora para o armazenamento de vacinas. O equipamento, que foi concedido pelo Grupo Aviva, detentor do complexo hoteleiro Costa do Sauípe, está no Pronto Atendimento (PA) da Praia do Forte e armazenará os imunizantes de todo litoral.

A câmara refrigerada, da marca Elber, é específica para a conservação de vacinas e tem capacidade de 280 litros. O equipamento vai otimizar a logística de vacinação no município, sobretudo por sua capacidade de armazenamento. A secretária de Saúde Tatiane Rebouças destaca ainda que a autonomia de energia da câmara, que possui bateria, vai facilitar o planejamento da vacinação.

“Vai fazer toda diferença. Tanto no planejamento para os finais de semana, quanto em eventual falta de energia, quando tínhamos que que fazer toda uma logística com as vacinas. Agradecemos a parceria, que vai beneficiar em muito a nossa população”, diz Rebouças.

O diretor da Aviva Flávio Monteiro foi quem fez a entrega do equipamento, no PA de Praia do Forte. “Estamos felizes em poder colaborar com Mata de São João e com a sua população, com essa câmara refrigeradora para armazenar vacinas. Estamos sempre à disposição do Município”, explica o executivo.