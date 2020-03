Maternidade Climério de Oliveira suspende cirurgias eletivas e mamografias

A Maternidade Climério de Oliveira (Ebserh) informou nesta sexta-feira (20) que estão suspensas as cirurgias eletivas de mama e histeroscopia. Os serviços realizarão triagem das pacientes e manterão procedimentos apenas em casos de risco de doença maligna.

De acordo com a unidade de saúde, a medida foi adotada para organizar o fluxo de circulação de pessoas e evitar aglomerações em espaços, para prevenir infecções do novo coronavírus entre os pacientes já internados e os profissionais da instituição.

A unidade já tinha anunciado a suspensão de marcação de exames de mamografia e laboratório, e informado que apenas pacientes já marcadas serão atendidas.

Foram suspensas ainda as consultas ambulatoriais de Reabilitação, Fonoaudiologia, Educação física, Psicologia, Hematologia, Clínica Médica, Genética Médica, Paliação, Odontologia, Neuropediatria, Planejamento familiar ultrassonografia transvaginal, grupo de gestantes e visita de vinculação.





Serviços mantidos

Outros serviços seguem funcionando normalmente, como o de internamento, atendendo apenas pacientes reguladas pela rede e as que realizam o pré-natal na unidade.

As pacientes matriculadas no pré-natal de risco habitual também terão suas consultas mantidas. No entanto, a unidade não realizará a matrícula de novas pacientes. Já o pré-natal de alto risco está com atendimento restrito aos Distritos Sanitários vinculados (Barra/Rio Vermelho e Centro Histórico) e suspenso para pacientes do interior.

Também funcionam atendimentos do ambulatório para pacientes já em acompanhamento, em especialidades como Cardiologia, Endocrinologia, Psiquiatria, Atenção ao Abortamento em Salvador (Atenas), cirurgia pediátrica e Follow-up. O atendimento a vítimas de violência sexual permanece aberto com livre acesso.

A Maternidade Climério de Oliveira informou ainda novas medidas e vetou a presença de acompanhantes às salas de exames e consultórios do Ambulatório. Já no internamento, o acompanhante deve ter entre 18 e 59 anos de idade e que não apresentem sintomas de gripe.

A marcação de exames e consultas será realizada exclusivamente pelos telefones (71) 3283-9269 e (71) 3283-9300, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

O atendimento da Ouvidoria está funcionando sem atendimento presencial, mas com o registro de demandas por meio das caixas de coleta, e-mail (ouvidoria.mco@ufba.br), site (https://sistema.ouvidorias.gov.br/) e telefone: (71) 3283-9200.