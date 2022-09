Matheus Bahia treina no campo e pode reforçar o tricolor na reta final da Série B

O Bahia pode ganhar um reforço nas últimas rodadas da Série B. Em recuperação de uma lesão no adutor da coxa, o lateral esquerdo Matheus Bahia iniciou os treinos no campo e pode ficar à disposição do técnico Enderson Moreira.

Inicialmente, a previsão do departamento médico tricolor era de que o lateral só teria condição de voltar a atuar a partir do ano que vem. No entanto, o jogador apresentou boa evolução no tratamento.

???? Lateral Matheus Bahia inicia trabalho no campo com a fisioterapia #BBMP pic.twitter.com/ZSPJcKfoj4 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) September 28, 2022

Apesar da expectativa, Matheus Bahia ainda não estará disponível para o jogo contra a Chapecoense, nesta sexta-feira (30), às 21h30, na Arena Condá. Luiz Henrique e o volante Rezende são as opções para o setor.

Na manhã desta quarta-feira (28), o Bahia realizou o último treino antes do embarque para Chapecó. O técnico Enderson Moreira promoveu um trabalho técnico para ajustar e orientar o posicionamento dos atletas. Diante da Chape, o Esquadrão tem o retorno do meia Daniel.

Com 52 pontos, o Bahia está na terceira colocação da Série B, dentro do grupo de acesso para a primeira divisão.