Matheus Claus não levou gols em nenhuma partida pelo time sub-23

Três jogos e nenhum gol. O número poderia ser ruim se estivéssemos falando de um time por inteiro ou de um atacante. Mas não é esse o caso. Afinal de contas, a bola da vez é o goleiro Matheus Claus, que ostenta esses números em seus primeiros passos pelo Bahia. O goleiro entrou em campo contra Vitória da COnquista, Bahia de Feira e Doce Mel - está invicto e não levou nenhum gol.

Matheus é reserva, mas seus jogos passando em branco debaixo das traves foram fundamentais para o Bahia alcançar a melhor defesa do Campeonato Baiano. Foram apenas 4 gols sofridos em 7 jogos - números que são fundamentais para justificar a liderança do tricolor no certame.

"Fico muito feliz. São 3 jogos com dois triunfos e um empate. Feliz pelas atuações que tive, mas mais ainda pela pontuação de nosso time. Ter feito os sete pontos nesses três jogos. Venho pra somar, temos que estar em um nivel de concentração alto, estamos chegando na reta final da competição e sabemos que a partir de agora qualquer detalhe vai influenciar muito", disse em entrevista no CT Evaristo de Macedo.

Mesmo com os três jogos sem levar gols, o goleiro tem noção que seu status atual no elenco do time de aspirantes do Bahia é a reserva de Fernando, que está se recuperando de uma lesão na coxa.

"É uma concorrência normal. É em prol do clube e pelo bem do Bahia. Fernando é um grande goleiro, um amigo. Então torço para ele se recuperar e é um problema para o Dado resolver. Eu indo bem, ele indo bem é bom para o Bahia", afirmou Matheus.

Aos 25 anos, o goleiro é um dos mais experientes do elenco tricolor. Ao lado de Yuri, Anderson e Arthur Rezende, ele compõe o grupo que já estourou a barreira dos 23 anos dentro do plantel.

O próximo jogo do Bahia no Campeonato Baiano é contra o Atlético, em Alagoinhas, e só acontece daqui a 10 dias. A partida está marcada para um domingo, 22 de março, às 16h, no estádio Antônio Carneiro. Se vencer, o tricolor confirma a classificação para as semifinais do estadual.

Atual bicampeão baiano, o Bahia lidera o campeonato com 15 pontos e tem campanha invicta após sete jogos. São quatro vitórias e 3 empates.