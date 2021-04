Matrícula para alunos na rede estadual termina quarta-feira (14)

Os estudantes que ingressam este ano pela primeira vez na rede estadual de ensino devem ficar atentos. A matrícula da rede estadual de ensino para o ano letivo 2020/21 de alunos novos termina quarta-feira (14), assim como a realização de transferência para estudantes da rede que desejam mudar de escola.

O processo pode ser solictado no SAC Digital, pela plataforma eletrônica de serviços do Estado (www.sacdigital.ba.gov.br) ou pelo aplicativo SAC Digital (disponível, gratuitamente, nos sistemas Android e IOS). Vale lembrar que, este ano, quem já é da rede estadual teve sua matrícula renovada automaticamente e não precisará ir na escola.

Os estudantes da rede estadual que desejam mudar de escola devem fazer a transferência presencialmente, com agendamento de horário por telefone em qualquer escola estadual, mesmo que não seja aquela em que vá estudar. Além disto, é importante observar o cronograma de matrícula (veja abaixo), que é dividido em blocos de municípios por Núcleo Territorial de Educação (NTE), conforme calendário da Secretaria da Educação do Estado, disponível no Portal da Educação. Em Salvador, por exemplo, a matrícula de alunos novos foi marcada de 9 a 14 de abril.

Os novos estudantes, que estão ingressando na rede estadual, oriundos da rede municipal, federal ou privada, primeiro devem realizar cadastro no SAC Digital antes de buscar o serviço de matrícula na plataforma. Essa etapa é essencial para que todo o processo seja efetivado corretamente. Também há a opção da matrícula na escola para os alunos novos, mas isso só pode ocorrer mediante marcação prévia em qualquer unidade escolar, mesmo que não seja aquela que o estudante vá estudar, e observando o calendário de matrícula.

Para os estudantes ou pais sem acesso à internet, a matrícula pode ser realizada em qualquer escola da rede estadual, mesmo não sendo aquela que o estudante vá estudar, mediante agendamento prévio por telefone. Segundo o governo da Bahia, nesta quarta e última etapa organizada por bloco de municípios, serão contemplados estudantes de 30 municípios pertencentes aos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs) de Senhor do Bonfim; Salvador e Região Metropolitana; e Eunápolis.

Cadastro no SAC Digital

Para se cadastrar no SAC Digital, é simples. Basta acessar o endereço do SAC Digital na internet e clicar na opção “Cadastre-se”. Caso prefira, o estudante pode fazer seu cadastro no aplicativo SAC Digital. O app está disponível para celulares Android e iOS. Se o aluno novo for menor de 16 anos, o cadastro deverá ser feito em nome dos pais ou do responsável.

Na internet ou no app, será necessário preencher fornecer dados pessoais, como nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail e telefones para contato, entre outros, clicando em “Avançar”. Nas páginas seguintes, serão preenchidas informações sobre endereço do estudante e senha para acesso à plataforma. Todos os dados fornecidos serão confirmados na quarta e última página.

Uma mensagem será enviada para o e-mail cadastrado no SAC Digital, para ativação da conta. Com isso, o estudante poderá acessar a plataforma em “Entrar”, fornecendo senha e login, e buscar o serviço “Solicitar matrícula para aluno novo”.

Inclusão de dependente

De acordo com o regramento da Secretaria da Educação do Estado, a matrícula na rede estadual de ensino pode ser feita pelos pais, responsáveis ou pelo próprio aluno, caso ele tenha mais que 16 anos. Estudantes abaixo dos 16 anos devem ser matriculados por seus familiares e a mesma regra vale para o SAC Digital.

Caso os pais ou responsáveis não possuam conta na plataforma, devem criar um cadastro seguindo o mesmo passo a passo: preencher dados pessoais, de endereço e senha de acesso, além da validação das informações e ativação da conta por meio do e-mail fornecido na plataforma. A única diferença é que será necessário realizar mais uma etapa: a inclusão de dependente.

O procedimento pode ser feito no www.sacdigital.ba.gov.br ou no app SAC Digital. Basta fazer o acesso por meio de login e senha e escolher no menu pessoal a opção “Minha Conta”. Nesta página, os pais ou responsáveis devem clicar na aba “Dependentes” e cadastrar as informações do estudante: nome completo, e-mail, data de nascimento, grau de parentesco e se é ou não deficiente, salvando as informações em seguida.

Passo a passo da matrícula

Na página do serviço “Solicitar matrícula para aluno novo”, o estudante ou seu responsável devem escolher o município para onde será solicitada a vaga e em nome de quem será feita a matrícula. Conferindo o cronograma da Secretaria da Educação do Estado, é preciso informar de qual rede de ensino o aluno está vindo; o período de estudo, tipo de ensino, modalidade e curso da nova matrícula. Com a confirmação destes dados, deve-se selecionar a série.

Nas páginas seguintes será possível informar e conferir os dados do estudante, como nome, data de nascimento, CPF, telefone e filiação; informações pessoais; RG; se possui deficiência e qual tipo; endereço; e marcar que está de acordo com o termo de comprometimento, para dar continuidade à matrícula. O estudante precisa apresentar, presencialmente, toda a documentação solicitada pela Secretaria da Educação para efetivar a matrícula. A entrega precisa ser agendada por telefone, junto à unidade escolar escolhida, após a conclusão da matrícula no SAC Digital.

Depois de informar dados pessoais, a plataforma vai carregar as escolas com vagas disponíveis de acordo com o endereço fornecido no SAC Digital. Caso o estudante prefira estudar em local diferente, precisa marcar a busca por opções fora da sua localidade, escolhendo município e bairro. Uma lista vai mostrar as unidades disponíveis para a busca e o estudante ou responsável devem clicar no botão “Escolher” da unidade correspondente. Na página seguinte será possível conferir e validar as informações da nova matrícula e o comprovante será enviado para o e-mail cadastrado no SAC Digital.

Confira o cronograma:

De 9 a 14 - Transferência de estudantes da rede que desejam mudar de escola.

De 12 a 14 - Será realizada a matrícula de alunos novos concluintes do 5º ano ou 9º ano do Ensino Fundamental regularmente matriculados na rede pública municipal de ensino, no ano letivo de 2020, cujas escolas não oferecem a série subsequente.

Dia 14 - Serão matriculados os alunos novos em qualquer ano/série para o Ensino Fundamental.

Dias 13 e 14 - Acontecerá a matrícula para alunos novos para o Ensino Médio e suas modalidades.