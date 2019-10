Mau tempo em Salvador vai persistir até a sexta-feira (4)

Todo soteropolitano sabe que em setembro as chuvas começam a se despedir de Salvador e o sol reina quase que absoluto, mas este ano uma frente fria está prolongando o mau tempo na capital. A Defesa Civil (Codesal) informou que as chuvas fracas e moderadas vão persistir até a sexta-feira (4). Hoje há risco de alagamentos e deslizamentos de terra.

“A frente fria que está sobre o oceano influencia o tempo em Salvador, sendo esperadas chuvas fracas, por vezes moderadas, ao longo do dia. A condição meteorológica deverá se prolongar pelas próximas 36 horas, com riscos para alagamentos pontuais e deslizamento de terra. Em caso de emergência, disque 199”, informou o órgão, em nota.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta quinta-feira (3) é de tempo nublado a parcialmente nublado com chuva durante todo o dia e também a noite. Já a temperatura vai alternar entre 21°C e 26°C, com ventos fracos e moderados. Na sexta, a mínima será de 23°C e a máxima de 29°C, com tempo parcialmente nublado e chuva isolada. O fim de semana deve seguir nesse mesmo ritmo.

A Codesal fez um levantamento às 14h22 sobre o acumulado de chuva na cidade. Nas últimas 12h o bairro mais castigado foi Sete de Abril, com 19 milímetros. Ele foi seguido de Nova Brasília (18,2 mm), Mussurunga (16,8 mm), Palestina (16,8 mm) e Periperi (16,6 mm). Quando observado o acumulado das últimas 24h, São Cristóvão lidera com 38,4 mm.