Mau tempo provoca ondas de 2,5m em Salvador e suspende travessias

A frente fria que chegou em Salvador, nesta terça-feira (30), provocou ondas de 2,5 metros, segundo a Marinha. Imagens feitas pelo Yacht Clube, na Ladeira da Barra, mostram a força das ondas batendo nos paredões do local. Em outros vídeos, que circulam nas redes sociais, é possível ver a água invadindo as áreas de lazer.

Nesta terça, a estação do Inmet, em Ondina, registrou rajadas de vento de até 46,8km/h, mas segundo o último boletim da Marinha, os ventos na faixa litorânea da capital baiana podem atingir até 74 km/h (40 nós). A previsão é válida até a manhã desta quarta-feira (31).

Travessia

Por conta do mau tempo, com ressaca no mar e fortes ventos na Baía de Todos-os-Santos, as operações da Travessia Salvador-Mar Grande foram suspensas nesta terça-feira (30). Já a Travessia Salvador-Morro de São Paulo, que também teve a viagem direta interrompida, passou a operar com conexão em Itaparica.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a Travessia Salvador-Mar Grande tinha iniciado uma parada que iria até o meio dia, mas por outro motivo: a maré baixa, que impedia a atracação das embarcações no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Às 9hh30, a Astramab recebeu um comunicado da Capitania dos Portos da Bahia informando sobre a interrupção do serviço.

No comunicado, a autoridade marítima alertou para a ressaca no mar, com ondas de até 2,5 metros, e os fortes ventos em todo o trajeto entre Salvador e Caravelas, no extremo-sul da Bahia.

Salvador-Morro de São Paulo: A Travessia Salvador-Morro de São Paulo, que inicialmente tinha previsão de operar com viagem direta, passou a atender os passageiros fazendo conexão na cidade de Itaparica. Os catamarãs saíram do Terminal Náutico, atracam no Terminal Marítimo de Itaparica, onde os usuários seguiram em ônibus dos operadores até a Ponta do Curral (Valença) e fizeram a pequena travessia em lanchas rápidas até o Morro.