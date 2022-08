Mau tempo suspende Travessia Salvador-Mar Grande e passeio às Ilhas

A travessia Salvador-Mar Grande pelas lanchinhas foram suspensas pela Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), neste sábado (13). A decisão dos operadores ocorreu com base na recomendação da Capitania dos Portos da Bahia, devido ao mau tempo.

A Capitania chamou a atenção para as condições desfavoráveis de navegação na Baía de Todos- os -Santos, com ventos fortes e mar agitado.

A travessia estava operando desde as 5h, e ia cumprir uma parada de quase quatro horas, devido à maré baixa, mas suspendeu a operação durante todo o dia. As escunas de turismo que fazem o “Passeio às Ilhas” da Baía de Todos-os-Santos também não estão operando.

O mau tempo afeta ainda a Travessia Salvador-Morro de São Paulo. A viagem direta entre a capital e o Morro de São Paulo está suspensa e as operações da travessia serão feitas hoje com conexão na cidade de Itaparica.

Com conexão, os catamarãs saem do Terminal Náutico, atracam no terminal marítimo de Itaparica, na Ilha de Itaparica, onde os passageiros seguem em ônibus dos operadores até a Ponta do Curral, em Valença, e completam a viagem até o Morro em lanchas rápidas.

Do Terminal Náutico, na capital, o primeiro catamarã sai hoje às 9h. Depois, ocorrem saídas às 10h30, 13h e 14h30 No sentido inverso, a primeira saída do Terminal de Morro de São Paulo também será às 9h. Depois, os usuários contam com horários para a capital às 11h30, 14h e 15h. As passagens são vendidas nos guichês das concessionárias Biotur, Ilha Bela e Farol do Morro, no Terminal Náutico.