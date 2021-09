Mauricio de Sousa recebe terceira dose da vacina contra covid-19

Mauricio de Sousa, 85 anos, tomou a terceira dose da vacina contra covid-19 nesta quarta-feira, 22, em São Paulo. O reforço na vacinação em idosos e imunossuprimidos supre a queda do nível de proteção dos imunizantes ao longo do tempo.



O criador da Turma da Mônica postou uma foto do momento nas redes sociais e escreveu: "Hoje tomei a terceira dose da vacina contra o covid-19. Sinto-me mais protegido". Mauro Sousa, filho do cartunista, comemorou o momento: "Boa, pai! Que exemplo importante!", comentou no post.A primeira dose do desenhita foi em fevereiro, quando ele usou uma máscara com estampa do personagem Cebolinha e uma camiseta do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). "Oba. Dia da minha vacina! Estou muito feliz. Cuido da minha saúde e de quem está perto de mim", escreveu Mauricio na época.Na publicação de fevereiro, ele ainda defendeu o calendário de vacinação para criaças. "As vacinas salvam milhões de vidas todos os anos, mas, infelizmente, muita gente está deixando de vacinar suas crianças. Então, não duvide, não vacile: leve seus filhos para vacinar! Mantenha a caderneta em dia mesmo na pandemia! E quando a sua vez chegar, vacine-se!"