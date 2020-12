Maurício Ramos lamenta virada no Barradão: 'Não tem explicação'

A sequência de bons resultados do Vitória foi encerrada de forma frustrante. Nesta sexta-feira (4), o Leão sofreu uma virada em dois minutos e acabou derrotado pelo Confiança, no Barradão, por 3x2. Reis, Rafael Vila e Renan Gorne balançaram as redes pelo Dragão, enquanto o vice-artilheiro da Série B, Léo Ceará, fez os dois do anfitrião.

O resultado manteve o rubro-negro com 32 pontos, ainda na parte de baixo da tabela de classificação. Está a nove pontos do Juventude, que fecha o G4. O time de Caxias do Sul, porém, ainda joga nesta 26ª rodada.

Ao fim da partida, o zagueiro Maurício Ramos lamentou o revés. "Não tem explicação. Acho que a cobrança dos jogadores tem que ser maior. Desconcentramos. Um jogo desse jeito, que a gente tem que ganhar em casa, não podemos desconcentrar. Agora é levantar a cabeça, corrigir os erros e buscar a vitória fora. Só importa isso", comentou, em entrevista ao canal Premiere.

Na próxima rodada, o Leão vai até o Mato Grosso, onde encara o Cuiabá na Arena Pantanal. O jogo está marcado para terça-feira (8), às 21h30. Léo Ceará será desfalque, já que levou o terceiro cartão amarelo diante do Confiança.